Başkale’de dar gelirli ailelere 10 bin ton kömür dağıtıldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()- Van’ın Başkale ilçesinde Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bu yıl ilçe genelinde 10 bin ton kömür dağıtımı yapıldı.

Başkale ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor. Başkale İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, kış aylarında kullanılmak üzere dar gelirli ailelere 10 bin ton kömürün dağıtımının yapıldığını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçede yaşayan ailelere destekte bulunduklarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, "Vakfımız 2017 faaliyet programı kapsamında son bir yıl içerisinde 1 milyon liradan fazla nakdi yardım yaptık. 2 binden fazla hanemiz gıda ve elbise mağazamızdan faydalandı. Yangın su baskını gibi sebeplerle evi zarar gören ihtiyaç sahibi ailelere 40 bin lira nakdi destek sağladık. Tüm bunların yanında 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 179 ailenin çocuklarına kitap yardımı yaptık. Birçok projeyle 2 grup halinde 25 şehit ve gazi yakınını umreye uğurladık. İlçemizde yaşayan vatandaşların sağlığıyla da yakından ilgileniyoruz. Ketem projesinde kapsamında ilçemizin kırsal mahallerinde ikamet eden 38-71 yaş grubu Bin kadını Van ilimize göndererek kanser erken teşhis taramasından geçmesini sağladık. 8 ailenin tüp bebek projesi ile çocuk özlemlerini sonlandırdık. Genç kızlara çeyizlerini de bizler karşıladık. Ailemizin hasta ve engelli hastalarına medikal, sağlık malzemesi ve akülü sandalye yardımı yaptık. Başkale ilçemizde dikiş nakış, halıcılık, konularında kurslar açtık. İlçemizde ayrım yapmaksızın tespit ettiğimiz bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize bu yardımları yaptık. 2018 yılında da Vakfımız imkânları dâhilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapmaya devam edeceğiz." dedi.