Başkale Belediyesi diyaliz merkezi yapıyor

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()- VAN'ın Başkale ilçesi belediyesi tarafından ilçede yaptırılacak olan diyaliz merkezinin temeli törenle atıldı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatıyla Başkale Belediyesi'nin bütçesiyle hastaların daha iyi şartlarda tedavilerinin sağlanabilmesi için ilçe hastanesinin bahçesinde yapılacak olan diyaliz merkezinin temeli törenle atıldı. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ve eşi Zuhal Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz, Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Pekmez, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Öztürk, Başkale Belediyesi tarafından yaptırılan diyaliz merkezinin kısa sürede bitirilerek, hizmete sunulacağını söyledi. Öztürk, "Uzun zamandır farkındaydık diyaliz hastalarımız sıkıntılar yaşıyordu. Burada hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın daha rahat etmeleri için yeni bir diyaliz merkezinin temelini attık. Bir ay içerisinde bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Belediye olarak kaynaklarımızı ilçe halkımız için harcıyoruz. Başkale için Kültür, sanat, eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerini yaparak devletten gelen parayı halk için harcıyoruz. Biz belediyeye kayyum olarak atandık diye devletten bize fazla para gelmiyor. Öteki belediye ile aynı para geliyor. Bundan herkesin haberi olsun. Biz sadece gelen parayı halkımızın hizmetinde kullanıyoruz, hainlere göndermiyoruz. Bu para hizmet için halkımıza yetiyor" dedi.

İlçede 75 yataklı devlet hastanesi yapılması için belediyeye ait olan 17 dönümlük araziyi tahsis ettiklerini de anlatan Kaymakam Öztürk, Van Sağlık İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle ilçeye yeni bir hastane yapacaklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından diyaliz merkezinin temeli kesilen kurban ve dualarla atıldı.

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