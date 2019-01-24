Başını kale direğine çarpan kaleci hastanelik oldu

Tayfur KARA, Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da antrenman sırasında üzerine gelen topu kurtarmak için uzanan kaleci O.K. (19) başını kale direğine çarptı. Baygınlık geçiren genç kaleci hastanede tedaviye alındı.

Olay, Canik ilçesinde bir halı sahada meydana geldi. Belediyeevleri Karşıyaka Spor Kulübü futbol takımı kalecisi O.K. antrenmana çıktı. Kaleye gelen topu kurtarmak için hamle yapan genç kaleci, kafasını kale direğine çarparak yere yığıldı. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan kaleci, baygın halde ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kalecinin alnına dikiş atıldı. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.