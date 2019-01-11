Basın mensupları yemekte buluştu

MERSİN, () - MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen geceye; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan, Genel Sekreter Devran Kutlugün, MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okan Çalışkan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

'ZORLU ÇALIŞMA ŞARTLARI'

Yaptığı selamlama konuşmasında gazeteciliğin önemini vurgulayan Kerim Tufan, "Sizler çalışmalarınızla toplumu aydınlatan birer ışıksınız. Sizler ne kadar güçlü olursanız, bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Fedakar basın mensupları bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizsiniz. Gazetecilik anlayışıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da gazeteciliğin öncülerinden olan ve gazetecilik anlayışıyla yeni nesillere de örnek olmaya devam eden merhum gazeteci Uğur Mumcu, gazeteciliği sadece bir meslek değil bir yaşam felsefesi olarak değerlendirmiştir. Her daim hakikatten ve gerçekten yana olan, tüm siyasi güçlerin, ekonomik odakların ötesinde, doğru bilginin peşinden koşan ve zorlu çalışma şartlarına rağmen ülkemizde bu kutsal görevi layığıyla yerine getiren bütün gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

'MÜCADELE VURGUSU'

MGC Başkanı Turgay Demirtaş ise sektörde yaşanan sorunlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Basının bir diğer önemli fonksiyonu da kamu kurum ve kuruluşları ile idarenin eylemlerini halk adına haber yolu ile denetlemesidir. Basın gücünü kamudan almaktadır. Haber alma hakkı, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Gazetecilik mesleği bugün, büyük ölçüde fedakarlık isteyen, mesaisi olmayan, risk oranı yüksek bir meslek haline gelmiştir. Bugün, basın ahlak ve ilkelerine bağlı yazılı, görsel ve işitsel medyada görev yapmakta olan meslektaşlarımız, zaman zaman saldırılara maruz kalmakta, darp edilmekte hatta ve hatta öldürülmektedirler. Tüm bunların dışında sektörde yaşanan farklı sıkıntılarla da mücadele etmektedir. Sektörümüzdeki sorunları aşabilmemiz için daha fazla örgütlenmeli, dayanışma ve mücadele gücümüzle birlikte hareket etmeliyiz."



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