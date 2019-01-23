Başhekim Tali: 1 milyon 325 bin 985 hastaya sağlık hizmeti sunuldu

ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, 2018 yılında 98 bin 184 Acil, 1 milyon 127 bin 801 poliklinik hastası olmak üzere toplamda 1 milyon 325 bin 985 hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Çanakkale'de 2017 yılı sonu itibariyle hizmet vermeye başlayan, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında bakılan toplam hasta sayısı açıklandı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin, Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtır duruma geldiğini belirten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, "211 hekim arkadaşımız, 837 sağlık personelimiz ve ekibimizi tamamlayan 618 diğer personelimizle birlikte toplamda 1666 kişilik kadrodan oluşan hastanemizde günde yaklaşık olarak 5 bin kişiye hizmet vermekteyiz. Pek çok branşın bulunduğu ve son teknolojik cihazlar kullanarak her türlü ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 2018 yılı itibariyle 1 milyon 325 bin 985 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Yıl boyunca 37 bin 552 ameliyat gerçekleştirildi. 2 bin 360 kişinin doğumu yaptırılarak bebeklerine kavuşmaları sağlandı. 27 bin 337 hastamızın ise yatarak tedavileri tamamlanmıştır" dedi.

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