Başdeğirmen: Biz telafi edeceğiz

ISPARTA, () - AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kentte üst geçitlerin kullanılmadığını, ulaşımla ilgili gecikilmiş, geç kalınmış projeler olduğunu belirterek, "Ama biz telafi edeceğiz" dedi.

Ak Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda kentte yapılan çalışmaları değerlendirirken, projelerini anlattı. Kentteki üst geçitlerin kullanılmadığını belirten Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'da Karayollarının yaptığı üst geçitler var. Halkımız yaya ulaşımının uzak olmasından şikayet ediyor. Haklılar. Günümüz sistemleri modern. Yayalar için yürüyen merdivenler, engellilerimiz için asansörler konuyor. Isparta'da da yapılabilirdi. Neden yapılmadı biliyor musunuz? Araştırdım, konuştum. Müteahhide sordum, Karayolları yetkililerine sordum. Aldığım cevap karşısında şoke oldum. Isparta Belediyesi'ne sormuşlar 'Bakımını üstlenirseniz asansör ve yürüyen merdiven yapacağız' diye. Ama 'hayır' cevabını almışlar. Karayolları da bu sistemi yapmak zorunda kalmış. Belediye ne için vardır? Belediye halkının rahatı, refahı için vardır. Nasıl bakımını üstlenmezsiniz. Nedir bunun bakım maliyeti? Bu kadar duyarsızlık olur mu?" dedi.

'4 KAVŞAK PLANLADIK'

Son 10 yılda ulaşımla ilgili yapılan bir şey olup olmadığını soran Şükrü Başdeğirmen, "İlave yol yapıldı mı, alternatif yol yapıldı mı? Biz proje açıklıyoruz. Çıkıyorlar 'O benim projemdi, biz düşünmüştük, zaten yapacaktık' diyorlar. 'Kapalı durak' dedik, çıktılar 'Biz düşünmüştük, patentini aldık' diyorlar. Keçiborlu'dan gelen adam Halıkent'e gitmek için Mimar Sinan'ı kullanıyor. Üniversiteden çıkanlar Mimar Sinan'ı kullanıyor, Özkanlar Kavşağı'nı kullanıyor. 2 alternatif yol yapma imkanımız var. İmarda var. Ama yapılmamış, yapmıyorlar. 4 kavşak planladık. Yeni Otogar Kavşağı, Kolçelik Kavşağı, Diş Hastanesi Kavşağı ve Şehir Hastanesi Kavşağı. Trafiği kenarlara, bağlantı yollarına dağıtacağız. Yoğunluğu azaltacağız. Bunlar gecikilmiş, geç kalınmış çalışmalar. Ama biz telafi edeceğiz" diye konuştu.

'AKILLI KAVŞAKLARDAN BAHSETTİK'

6 Ocak'ta trafik projesini açıkladıklarını anlatan Başdeğirmen, "Akıllı kavşaklardan bahsettik. Adamlar çıkmış 'yapay zeka kavşak' diyor. Hiçbir şey yoktu, şimdi akıllarına geldi. Yarın seçim olacak, bugün ihale yapıyorsunuz. Neredeydi aklınız" dedi.

'ŞEHİRDE TUVALET YOK'

Ak Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'da 10 yıldır tuvalet sorunu olduğuna da işaret etti. Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tuvalet sorunu yılların sorunu. Isparta'da inanın bir tane tuvalet yok. Yatsı namazından sonra tuvaletler kapalı. Açık olsa ne olur, temiz değil. Engelliler için uygun değil. Belediye işletecekmiş. İlgilendikleri tuvaletleri de gördük. Taksicilere bir sorun. Bu şehirde akşamları 'en yakın tuvalete çek' diye taksiye binen insanlar var. Misafir gelmiş, bilmiyor. Şehirde tuvalet yok. Ne yapacak, tek çözümü taksi. Adam taksiyle mahalle camilerindeki tuvalete gidiyor. Bu çağda, bu devirde tuvalet sorununu konuşan bir şehir. Nasıl yaşanabilir bir şehir burası? Ağlanacak halimize gülüyoruz. Tuvalet ihtiyacını bile çözememiş bir belediye. Artık değişmesi gerekiyor. Artık yeni bir vizyon getirmemiz gerekiyor. İstişare yapan, halkına danışan, soran bir belediyecilik gerekiyor."

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