Başbakanlık Ofisi ne olacak?

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle 'Başbakanlık' makamı ortadan kalktı. İzmir'de 37'nci Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından üç yıl önce hizmete açılan Başbakanlık İzmir Çalışma Ofisi'nin ne olacağı merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 37'nci Başbakan'ı olan Ahmet Davutoğlu, göreve başladıktan sonra 24 Mayıs 2015 tarihinde Konak ilçesinde eski Merkez Bankası'nın binasında, Başbakanlık İzmir Çalışma Ofisi'ni açtı. İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncüsü İzmir'de açılan ofiste, önemli bir konuk da misafir edildi. 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü'nde Brüksel'deki Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi'nden dönen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı İzmir'de bu binada ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle 'Başbakanlık' makamının ortadan kalkması sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yan tarafından bulunan binanın bundan sonra ne olacağı, hangi amaçla kullanılacağı merak konusu oldu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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