Başbakan Yıldırım, pazar günü İzmir'de

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 22 Nisan Pazar günü geleceği İzmir'de, çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan anaokulu ile ilkokulun açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Binali Yıldırım, pazar günü saat 12.00'da Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce açılacak olan son teknolojiyle donatılmış okul, sosyal refah düzeyi düşük olan mahallede çocuklara hediye olacak. Başbakan Yıldırım, açılışın ardından Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yemek Festivali'nekatılacak. Başbakan, Binali Yıldırım Kent Park'ta Artvin'in yöresel yemeklerinin tadına bakacak, uçurtma şenliğini izleyecek.

28 NİSAN'DA YİNE GELECEK

Başbakan Binali Yıldırım, 28 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kongre önce düzenlenecek mitingte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte halka seslenecek.

İZMİR, ()

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