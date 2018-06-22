Başbakan Yıldırım Karabağlar'da, Kocaoğlu Urla'da oy kullanacak

TÜRKİYE, 24 Haziran Pazar günü sandık başında olacak. İzmir'de de 3 milyon 227 bin 32 seçmen, 9 bin 334 sandıkta, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak. Başbakan Binali Yıldırım oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, ve geçen 23 Nisan'da açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, evinin bulunduğu Urla'da oyunu kullanacak. İzmir'de siyasi parti il başkanlarının oy kullanacakları adresler de belli oldu.

İzmir siyasetinin önemli isimlerinin oy kullanacakları yerler belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu, 24 Haziran'da, oyunu Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu'nda kullanacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, oyunu Buca'da kullanacak. Yücel, Vali Rahmi Bey mahallesinde bulunan Makbule Süleyman Alkan İlköğretim Okulu'nda sandık başında olacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu'nda oy verecek. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise seçim günü Bayraklı'da olacak. Nedret İlhan Keten Ortaokulu'nda saat 10.00'da oy kullanacak olan Karataş, daha sonra partililer ile birlikte sandıkların güvenliği için alanda olacak. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç de bu yıl başkan sıfatı ile ilk kez oy kullanacak. Ükünç, Bornova Sarnıçköy Mahallesi'nde bulunan Sarnıçköy İlkokulu'nda oy verecek. HDP İzmir İl Eş Başkanı Çerkez Aydemir, Karabağlar'da oy kullanacak. Vatan Mahallesi'nde bulunan Şehit Halit Taş Orkaokulu'nda olacak. HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok da Buca Çamlıkule Mahallesi'nde bulunan Saray Koleji'nde oy kullanacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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