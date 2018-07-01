Başbağ çifti şarkılarla büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MÜZİK öğretmenleri Duygu- Ferhat Başbağ çifti, çalıp söyledikleri şarkılarla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Müzik öğretmenleri Duygu- Ferhat Başbağ çifti, Gürbüz Deniz'in organizasyonuyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi'nde konser verdi. Farklı okullarda müzik öğretmenliği yapan çift, gitar ve kemanlarıyla izleyici karşısına çıktı. Gitar-keman eşliğinde 'barış', 'kardeşlik' ve 'sevgi' temalı şarkılar seslendiren Duygu- Ferhat Başbağ çiftine izleyenler de eşlik etti. Keyifli dakikalar yaşayan izleyenler mini konserin ardından Duygu- Ferhat Başbağ çiftiyle hatıra fotoğrafı çektirildi.

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