Başarılı spiker, Koza TV'de

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - DİYARBAKIR TRT stüdyolarında 1997 yılında spikerliğe başlayan Cansu Oktay, Antalya'da bulunan Koza TV'de göreve başladı.

Program müdürü aynı zamanda ana haber spikeri olarak Adana merkezli ve Antalya'da şubesi bulunan Koza TV'de göreve başlayan Cansu Oktay, mesleğine aşık olduğunu anlattı. 22 yıllık meslek hayatının 15 yılında TRT'de spikerlik yaptığını, aynı zamanda radyo, televizyon ve haber üçlüsünü dolu dolu yaşadığını anlatan Cansu Oktay, Koza TV ekranlarına fark getirdi. Antalya ve Adana'nın yanı sıra Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan, uydudan ise 70 ülkeye yayın yapan, D-Smart ve Digitürk'te yer alan Koza TV'de tecrübesini ekrana yansıtan Oktay'a, geniş haberci kadrosu eşlik ediyor. Bölgenin nabzını tuttuklarını, okuduğu haberlerle kamuoyunu aydınlattıklarını vurgulayan Oktay, "Günlük haber akışını ana haber bültenlerimizde bölgemizle sıcağı sıcağına paylaşıyoruz. İyi bir spiker her alanda kendini geliştirmeli. Mesleği en iyi yapanlarla çalıştım. Özellikle TRT kültürüyle büyüdüğüm için haberlerimizde yorumsuz haber önceliğini benimsedik. Bu nedenle farklı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIM BENİ TELEVİZYONDA İZLİYOR'

İşinin zorlukları karşısında en büyük desteği ailesi ve 2 çocuğundan gördüğünü söyleyen Oktay, "Çocuklarım 7 yaşındaki Ata Türker, ve 9yaşındaki Ela Gümüş'le geçireceğim saat diliminde ekran başında olmak zorundayım. Çocuklarım okuldan geldiklerinde beni televizyonda izliyorlar. Ana haberlerin ardından eve gittiğimde çocuklarımla bana bir iki saat zaman kalıyor. O saatlerde her şeyi bir tarafa bırakarak anne oluyorum ve çocuklarımla kaliteli zaman geçirmeye gayret ediyorum" diye konuştu.

Yerel haberciliğin ulusal haberciliğe göre zorluklarına değinen Cansu Oktay, "Yerel medya maalesef gerektiği ilgiyi göremiyor. Özellikle Antalya gibi turizmin ve tarımın başkentinde sektörlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz günlük program akışlarımızı ulusal televizyonlar gibi dizilerle sinema filmleriyle dolduramıyoruz. Bütçelerimiz bunları karşılamıyor. Bu nedenle farklı alanlarda değişik programlarla dolu dolu bölgenin nabzını tutan projeler hazırlıyoruz. Bizlere iş dünyasının vereceği destek, aynı zamanda Antalya'ya verilmiş destek olacaktır" dedi.

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