Başarılı öğrencilere burs bağlanacak

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni 2019-2020 eğitim öğretim yılında tercih edecek en yüksek puanlı 5’er öğrenciye aylık 500 TL burs almaya bağlanacak. Burs protokol töreninde konuşan BUÜ Rektörü Yusuf Ulcay, ‘’Başarılı öğrencilerin eğitim için üniversitemizi tercih etmesi, eğitim kalitemizin daha da yukarılara çıkması için ciddi bir tetikleme oluşturuyor’’ dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2015 yılında başlattığı ‘Burs Kampanyası’ 2019 yılında devam edecek. Eğitim için Bursa Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden başarılı öğrenciler aylık 500 TL burs alacak. Proje kapsamında firmalarla imzalanan protokol sayesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni kazanan en yüksek puanlı 5’er öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Protokol töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitelerin kalkınması ve kaliteli eğitim verebilmesi için fiziki yatırımlardan farklı konuların da büyük önem taşıdığını işaret edip, “Sınavdan iyi puan alan ve tercih noktasına gelen öğrenciler, ilk önce üniversitenin kendisine katabileceği artı değerleri sorguluyor. Bizim yaptığımız burs kampanyası öğrencide ve ailesinde olumlu bir algı oluşturuyor. Başarılı öğrencilerin eğitim için üniversitemizi tercih etmesi, eğitim kalitemizin daha da yukarılara çıkması için ciddi bir tetikleme oluşturuyor. Başarılı öğrenci, başarılı akademisyen, kaliteli bir alt yapı ve modern eğitim imkânları üniversiteleri Türkiye ve dünya sıralamasında üst seviyelere çıkarmak için ciddi bir imkân sağlıyor. Bu kampanyamıza destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da burs protokolüne destek veren tüm firmalara teşekkür etti.

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