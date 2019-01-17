Başarılı öğrencilere Akvaryum hediye

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Antalya Akvaryum işbirliği ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının sömestir döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ücretsiz akvaryum gezisi hediye ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Büyük Takdir Hediyesi' sloganıyla başarılı öğrencileri ödüllendiriyor. Bu kapsamda taktir belgesi alan öğrenciler, yapılan protokolle 18 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Antalya Akvaryum'u ücretsiz ziyaret edecek. Tünel akvaryumda başarılarının keyfini çıkaracak öğrencilerin yakınları da bu imkandan indirimli faydalanacak. Ayrıca kar dünyası, buz müzesi, tropik sürüngenler evi ve XD sinema bölümleri de öğrencilere özel indirim uygulayacak.