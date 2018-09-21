Başarılı öğrencilerden Böcek'e ziyaret

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencileri ücretsiz lise ve üniversite sınavına hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nin bu yıl yüzde 96,6 oranla başarı sağladığını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ve Türkiye genelinde derece elde eden öğrenciler, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 3 bin 339'uncusu olarak Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Ferhat Malay, aynı bölümü kazanan ikizi Murat Malay ve Yusuf Ziya Ömer Fen Lisesi'ni kazanan Ceylin Ünal ve aileleri Başkan Böcek'i ziyaret etti.

Başkan Böcek, sınavda çok iyi sonuçlar elde eden öğrencileri tebrik etti. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nin açıldığı günden itibaren öğrencilere ve ailelere çok büyük bir katkı sağladığını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Etüt Merkezimiz de sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz her yıl önemli başarılar elde ediyor. Bu yıl yüzde 96,6 oranla başarı sağladık. İlk 10 binde 2 öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı gençlere yönelik açtığımız bu kurslar ile ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı bir kez daha gördük. Öğrencilerimizin bu başarılarıyla mutlu oluyoruz" dedi.

Muhittin Böcek, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, başarılarının devamını diledi. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerden 3'ü hukuk, 11'i mühendislik ve 8'i de eğitim fakültelerini kazandı. Toplam 55 öğrenci lisans ve önlisans programlarına yerleşti.

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