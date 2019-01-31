'Başarılı bir gayrimenkul danışmanı güvenilir olmalı'

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında ‘Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları’ konulu eğitim gerçekleştirildi. Başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmanın üç önemli şartı olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanı Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, bu şartları güvenilir olmak, mesleki bilgi ve donanıma sahip olmak ve çok çalışmak olarak sıraladı.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi, düzenlediği eğitimlerle iş dünyasının beceri ve yetkinliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. BTSO 54. Meslek Komitesinin destekleriyle, Oda Hizmet Binası’nda ‘Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları’ konulu eğitim düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanı Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun tarafından verilen eğitime, sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Üyeleri Rıdvan Hasırcı ve Ayhan Üstünel ile 54. Komite Başkan Yardımcısı Murat Beyazıtlı da katıldı.

BTSO AKADEMİ’DEN 340 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi projesi kapsamında şimdiye dek 340 eğitim programı gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu eğitimlerden 24 binden fazla BTSO üyesinin faydalandığını kaydeden Şenocak, sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

SEKTÖRÜ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Emlak ve gayrimenkul sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Şenocak, “Gayrimenkul danışmanları, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki en önemli aktörler arasında yer alıyor. Değişen rekabet koşulları gayrimenkul danışmanlarının da yeni becerilere sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda sektörü geleceğe hazırlamak adına BTSO olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli işbirlikleri için Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

İLK ŞART GÜVENİLİR OLMAK

Başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmanın üç önemli şartı olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, bu şartları güvenilir olmak, mesleki bilgi ve donanıma sahip olmak ve çok çalışmak olarak sıraladı. Satışa engel olacak olsa dahi gayrimenkul danışmanının gayrimenkulle ilgili hayati nitelikteki bilgileri müşteriye aktarması gerektiğini vurgulayan Tosun, danışmanın gayrimenkul sahibi ve alıcı arasında tarafsız olmasının önemine dikkat çekti.

MESLEKİ BİLGİLER GÜNCELLENMELİ

Gayrimenkul danışmanlarının farklı özelliklere sahip birçok kişiye gayrimenkul konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verdiğini kaydeden Tosun, “Gayrimenkul danışmanlarının farklı özellik ve beklentilere sahip olan tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için mesleki bilgilere ve donanımlara sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte sahip oldukları bilgileri, güncel gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellemeleri de son derece önemli. Tapu harcı, imar barışı, konut kredileri ve kentsel dönüşüm gibi sektörü yakından ilgilendiren konularda gayrimenkul danışmanları mutlaka bilgi sahibi olmalı.” dedi.

“BELİRLİ BİR BÖLGEYE ODAKLANIN”

Gayrimenkul danışmanlarının çalışma bölgelerini her ayrıntıyla bilmesi gerektiğini belirten Elif Karakurt Tosun, “Gayrimenkul danışmanları için tüm şehri detaylı şekilde bilmek çok mümkün değil. Bugün Bursa’yı ele aldığımızda nüfusu 3 milyonu aşmış ve her geçen gün yayılan bir kent görüyoruz. Dolayısıyla gayrimenkul danışmanları seçtikleri bir bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırsa daha verimli sonuçlar elde edecektir.” şeklinde konuştu.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin gayrimenkul danışmanlığı mesleğine etkileri hakkında da bilgiler veren Elif Karakurt Tosun ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gayrimenkul danışmanı olabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini de sözlerine ekledi.

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