Barut, koruyucu sigorta için Meclis araştırması istedi

ADANA, () - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yangın riskiyle karşı karşıya bulunan çırçır, kağıt ve plastik fabrikalarının koruyucu sigorta kapsamına alınması için Meclis araştırması istedi.

Yangın riskinin çok büyük olduğu çırçır, kağıt ve plastik fabrikalarının koruyucu sigorta kapsamına alınması daha önce yaptığı çağrıyla gündeme gelen Milletvekili Ayhan Barut, konuyla ilgili şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na başvurdu. Meydana gelen fabrika ve işyeri yangınlarının ülke ekonomisine verdiği zararları anlatan Barut, "Bu yangınların yol açtığı zararların tespit edilmesi, özellikle yangın riski yüksek görülen 'çırçır, kağıt ve plastik' fabrikalarında yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi, buraların koruyucu sigorta kapsamına alınması zorunluluğunun tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kimya Mühendisleri Odası'nın verilerine göre 2017 yılında Türkiye genelinde 182 fabrikada yangın çıktığını veya patlama yaşandığı aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Buna mukabil 2018 yılının son altı ayı içerisinde sadece İstanbul'da 78 fabrikada yangın çıkmış, son 5 yılda da ülke genelinde 836 fabrika yanmıştır. Son olarak Adana Karataş Yolu üzerindeki Solaklı Mahallesinde bulunan Ekinciler Çırçır Fabrikası'nda yangın çıkmıştır. Bu olay fabrikada oldukça yüksek hasar ve zarara yol açmıştır. Bu tür fabrikalarda en temel sorun işletmelerin koruyucu sigorta kapsamına alınmamasıdır. Oysa yangın riski yüksek olan çırçır, kağıt ve plastik Fabrikaları gibi işletmelerin birincil olarak koruyucu sigorta kapsamına alınması zorunlu hale getirilmelidir. Fabrikaların yangından korunmaları için gerekli tüm yaptırımlar kararlılıkla uygulanmalıdır. Ancak olası bir yangın olayında da fabrikada zarar gören ürünlerin yerine konması, fabrika sahibinin ve çalışan emekçilerin güvence altına alınması aynı zamanda ülke ekonomisini ve milli servetimizi korumak anlamına gelecektir. Fabrikalarda yaşanan yangın olaylarının incelenerek karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve özellikle çırçır, kağıt ve plastik gibi yangın riski yüksek olan iş kollarının koruyucu sigorta kapsamına alınarak korunması ve zararlarının karşılanması uygun olacaktır."

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