Barut: Halkın haber alma hakkı için mücadele edenler unutulmayacak

ADANA,() - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Ayhan Barut, halkın haber alma hakkı için mücadele eden gazetecilerin Türkiye'de zor koşullarda çalıştığını söyledi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayınlandığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Türkiye'nin 2018'de 157'nci sırada yer aldığını anımsatan Barut, "Maalesef tek adam rejimi, basın ve ifade özgürlüğünü her geçen gün baskıyla ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Buna karşın gerçeğin peşinden koşan, yılmayan ve geri adım atmayan basın emekçileri aydınlık bir gelecek mücadelesinde en ön safta yer alıyor" dedi.

"ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK"

Uluslararası alanda Türkiye'nin "Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi" olarak nitelendirdiğini aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti;

"Çağdaş demokrasilerde basın ve ifade özgürlüğü çok önemli yer tutmaktadır. Gazetecilerin yazdıkların dolayı hapse atıldığı, baskı ve davalarla sindirilmeye çalışıldığı Türkiye, bu manzarayı hak etmiyor. Tarihin her döneminde gerçeği halka ulaştırmak için haber peşinde koşan gazeteciler, gerçeklerden korkanlar tarafından her zaman hedef haline getirildi ama bu dönem kadar zorlukların yaşandığına tanıklık etmedik. Bu karanlık döneme karşın CHP iktidarında mutlaka basın ve ifade özgürlüğü sağlanacaktır. Halkın haber alma hakkı için gecesini gündüzüne katan basın emekçileri asla unutulmayacak. Gazetecilerin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilecek. Buruk da olsa basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

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