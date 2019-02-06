Bartın'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Bartın Ahmetpaşa Köyü Avşar mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Baskında H.Y., R.H., A.C. ve A.C.'yi gözaltına alınırken, kazıda kullanılan aletlere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN'a bağlı Ahmetpaşa Köyü'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Bartın Ahmetpaşa Köyü Avşar mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Baskında H.Y., R.H., A.C. ve A.C.'yi gözaltına...
Bartın Ahmetpaşa Köyü Avşar mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Baskında H.Y., R.H., A.C. ve A.C.'yi gözaltına alınırken, kazıda kullanılan aletlere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.