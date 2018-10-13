Bartın'da günübirlik kullanılan evlere ceza kesildi

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN İl Emniyet müdürlüğü ekipleri günübirlik evlere yönelik yaptığı baskında 5 eve 59 bin 449 Tl. idari para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece 'Hırsız kapanı' ismini verdikleri operasyonla günübirlik evlere baskınlar yapıldı. Ekipler, arama kaydı bulunan 15 kişi hakkında işlem yaparken, 5 günübirlik eve de bin 774 sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefetten 59 bin 449 Tl idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI