Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN Belediyesi'nce yılbaşı öncesi açılan 19'uncu El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı ilgi gördü.

Bartın Belediyesi'nce yılbaşı öncesi, Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 19'uncu El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı açtı. Fuarın açılışı Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından yapıldı. Fuarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ürettiği takı, yağlı boya tablolar, kilim, el işleri, kıyafetler ve yiyecekler satışa sunuldu. 74 standın açıldığı fuara yılbaşı öncesi yakınlarına hediye almak isteyenler yoğun ilgi gösterdi.