Barodan 'toplumsal cinsiyet' semineri

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu Başkanlığı Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ile Kaos GL Derneği tarafından LGBTİ+ haklarına ilişkin temel kavramlar semineri düzenlendi. Seminerde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesine ilişkin kavramlar ve adalete erişim konuşuldu.

Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen'in konuşmacı olarak katıldığı seminer, Antalya Barosu CMK Salonu'nda avukat ve stajyer avukatlara açık olarak gerçekleştirildi. Tek oturumluk seminerde, temel kavramlara giriş anlatıldı. 'Cinsiyet nedir' sorusu üzerinde katılımcılarla fikir alışverişinde bulunan Kerem Dikmen, cinsiyetin birçok tanımı olduğunu, bunların genel olarak 'biyolojik' cinsiyet tanımı olduğunu söyledi.

'CİNSİYET, SADECE BİYOLOJİK OLARAK TANIMLANAMAZ'

Cinsiyetin, sadece üreme organı veya belli organlar üzerinden tanımının yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Kerem Dikmen, "Biz üreme organından bir cinsiyet tarifi yapacaksak ya da belli organlar üzerinden betimleyeceksek, örneğin göğsü olan kişiler 'kadın' diyeceksek ve tıbbi nedenlerle göğsünü aldırmış ya da rahmini aldırmış kadın, kadın olmaktan çıkacak mı ya da üreme organını aldıran bir erkek, erkek olmaktan çıkacak mı? Çıkmayacak tabii ki veya doğurganlıkla ilişkilendirdiğimizde, kadın artık tıbben artık doğuramıyorsa 'kadın' demekten vaz mı geçeceğiz? Bunların hiçbiri bizi cinsiyetle ilgili bir yargıya ulaştıramaz" açıklamasında bulundu.

Burada 'toplumsal cinsiyet' kavramının devreye girdiğini belirten Kerem Dikmen, "Toplumsal cinsiyetin belirleyici olduğu temel alanlar var. Biyolojik olarak bir erkeğin ya da kadının taşıdığı biyolojik özellikler üzerinden yaptığımız tarif, bizim için yeterli olmuyor. Zaten biyolojik cinsiyet, toplumu kadın ya da erkek olarak açıkladığı için düşünce dağarcığımız kısıtlanıyor. Cinsiyet kimliği dediğimizde, daha genel yani kişinin kendini ait hissettiği bir cinsiyet kimliğinden bahsedilmesi gerekiyor. Varlığımızı belirleyen şey kadınlık ve erkeklik mi, bunlara ihtiyacımız mı var?" dedi.

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