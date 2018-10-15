Barodan 'Meslektaşımı Okutuyorum' bursu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Antalya Barosu arasında düzenlenen 'Antalya Barosu Burs Fonu Protokolu' imzalandı. Protokole göre Antalya Barosu adına TEV nezdinde 'Meslektaşımı Okutuyorum' burs fonu oluşturulacak. Bu fondan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören başarılı ve maddi imkandan yoksun, TEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği ve bursiyer seçim kriterlerine uyan öğrencilere burs verilecek.

Protokole imza atan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, sosyal sorumluluk projesi olarak bu bursu vermeyi kararlaştırdıklarını belirterek, “Eğitim bursu sağlamak için kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelir bu fona aktarılacak" dedi.

TEV Antalya Şube Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal ise Antalya Barosu'na duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Barosu her yıl 5 veya 6 öğrenciye burs verecek.

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