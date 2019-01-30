Barodan 'evlilik affı' tepkisi

İZMİR Barosu, kamuoyunda 'evlilik affı' adıyla bilinen, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemenin çıkarılmak istenmesiyle ilgili Türkiye'nin farklı bölgelerindeki barolar ile eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıp, bu duruma tepki gösterdi.

İzmir Barosu Konferans Salonu'nda yapılan açıklamayı Baro adına Kadın Hakları Merkezi yönetim kurulu üyesi Perihan Çağrışım Kayadelen okudu. Söz konusu düzenlemenin daha önce toplumsal tepkiden dolayı geri çekilmesine rağmen yeniden gündeme taşınmaya çalışıldığını söyleyen Kayadelen, "Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her tür suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir" dedi.

Uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak; çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine, geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçluların ipoteği altına alan düzenlemelerin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini söyleyen Kayadelen açıklamaya şöyle devam etti:

"Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel haklarını ihlal ederken, diğer yandan da kadının statüsünü düşürmekte, kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü bir döngüye hapsetmektedir. Kanunlarımıza göre hür iradesi olmadığı kabul edilen çocuk; velisi, vasisi ve hatta Millet Meclisi'nce, evlilik gibi ağır sorumlulukları olan bir kuruma mecbur bırakılmakta ve bu durum modern anlamda köleliğin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren bu 'evlilik affı'na ilişkin düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez."

Türkiye'deki tüm çocuklar için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kayadelen, "İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol açacaktır" diye konuştu.

Barolar olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarını meşru hale getiren evlilik hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılması ve bu hususta sorumlu hukuk politikası izlenmesinin gereğini belirten Kayadelen, "Çocuk ve ülke yararına bir düzenleme yapabilmek üzere disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamak için gerekli organizasyona hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Şengüler YEŞİL/İZMİR, ()

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