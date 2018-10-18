Baroda üç adaylı seçim

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu'nun 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak genel kurulunda üç başkan adayı yarışacak.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4 bin 136 kayıtlı avukat sayısıyla en büyük dördüncü baro konumundaki Antalya Barosu, 20-21 Ekim tarihlerinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince genel kurula gidiyor. Antalya Barosu'nun olağan genel kurulu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasındaki konferans salonunda yapılacak.

Baro seçiminde üç aday yarışacak. Mevcut başkan Polat Balkan, yönetim kurulu üyesi Can Ercan ve Türkiye Barolar Birliği delegesi Makbule Tanış adaylıklarını açıklayan isimler oldu. Genel kurulda 20 Ekim Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında gündem görüşmeleri tamamlanacak, 21 Ekim Pazar günü ise avukatlar yeni yönetim kurulu ve başkanı ile TBB delegelerini seçecek.

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