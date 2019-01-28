Baro yönetiminden Rektör Çamsarı'ya ziyaret

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, üniversitelerin kentleşme üzerinde önemli bir rolü olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Üniversitenin temel misyonu, eğitim ve araştırma olmakla birlikte, bir kentin gelişmesine çok değerli katkılar sunabilmektir. Mersin Üniversitesi’nin kentin gelişimi ve çevre sağlığı konusunda yürütmüş olduğu çok başarılı çalışmalarını kutluyorum. Mersin Barosu ile Mersin Üniversitesi arasında sosyal ve eğitim işbirliğinin devam etmesinden mutluluk duyacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise MEÜ'nün kamu kurumları ve STK'lar ile her zaman işbirliği içinde olduğunu ifade ederek, "Mersin'in geleceğine yön verecek her projede yer almaya çalışıyoruz. Baromuzla da eğitim ve hukuksal anlamda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmeye hazırız" diye konuştu.



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