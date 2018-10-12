Baro Korosu ses provalarına başladı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu bünyesinde 25 yıl önce kurulan Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönem müzik çalışmalarına başladı.
Antalya Barosu Salonu'nda gerçekleşen sezonun ilk dersine koronun kurucusu avukat Osman Güven, kurucu şefleri avukat Alper Önder, avukat Cemal Cahit Hordacı, bestekâr Ümit Işık, farklı korolardan konuk şefler Gönül Saykal ve Murat Kocamemik, TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal katıldı.
Antalya Barosu Türk Sanat Müziği Korosu Şefi ve eski baro başkanı avukat Cengizhan Gököz, ilk derste koronun 25'inci yılının muhteşem konserlerle kutlanacağını söyledi. Antalya'nın kültür-sanat yaşamına zihinlerden silinmeyen şarkıları yaşatarak katkıda bulunduklarını belirten Gököz, "Bugünlere gelmemize vesile olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Cengizhan Gököz, korunun yeni dönemde Antalya Barosu ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi'nin ortaklaşa başlatacağı 'Okutuyorum' projesi kapsamında da konser vereceğini, konserde udi bestekar ümit Aşık'ın bestelerinin seslendireceğini söyledi.
Konuşmaların ardından koronun yeni ve eski üyeleri şarkılar seslendirerek provalarına başladı.
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