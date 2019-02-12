Baro'dan İl Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

MERSİN, () - MERSİN İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, avukatların karakol ve adliyede yaşadığı sorunların çözümü için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şahne'yi ziyaret etti. Sohbet sırasında avukatların adliye ve karakollarda yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, avukatların görevlerini yaparken sorun yaşamamalarının, savunma hakkının en temel özelliği olduğunu belirten Yeşilboğaz, adliye içi ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ile avukatların mağdur edildiğini, bu sebeple görevlerini yapmalarının zorlaştırıldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise avukatların yaşadığı sorunların çözümü için elinden gelen çabayı göstereceğini belirterek, avukatlar ile emniyet mensuplarının aynı amaç için çalıştıklarının altını çizerek, birlikte hareket etmenin Mersin'in daha yaşanabilir ve daha sorunsuz bir kent haline getireceğini vurguladı.



FOTOĞRAFLI