Baro Başkanı Yeşilboğaz, Başsavcı Yılmaz'ı ziyaret etti

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede ilçe avukatlarının adliyede yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Avukatların halkın sesi ve hak savunucusu olarak topluma yön veren kutsal bir mesleği icra ettiklerini belirten Yeşilboğaz, "Bizler vatandaşın adalete erişimi için mücadele ederken hiçbir engele takılmamalıyız. Yetkili makamlardan beklentimiz, merkez ve ilçe adliyelerdeki tüm eksikliklerin ve avukatların yaşamış oldukları sorunların tespit edilip, çözüm adına bir an önce gerekli adımların atılmasıdır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Yılmaz ise toplumun bir arada yaşamasını sağlayan önemli unsurların başında, adaletin tecellisi için mücadele eden avukatların bulunduğunu dile getirerek, sorunların çözümünde yargı çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin önemli olduğunu, bu konuda da Mersin Barosu ile birlikte çalışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.



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