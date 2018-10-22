Baro Başkanı Dursun, " Kimseyi ayrıştırmayacağız"

GEÇEN hafta tek liste ile katıldığı seçimi kazanarak yeni Kayseri Barosu Başkanı olan Avukat Cavit Dursun, basın toplantısı düzenledi. Baro Başkanı Dursun, "Kimseyi ayrıştırmadan, siyasi görüşüne bakmadan görevimizi yapacağız" deBaro Başkanlığı seçiminde yeniden göreve gelen Avukat Cavit Dursun ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında çok sayıda avukatta hazır bulundu. Dursun, "Kavgasız, gürültüsüz bir seçim oldu. Kimseyi ayrıştırmadan yürüyeceğiz. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Haksız rekabetin önüne geçmek için çalışacaklarını da ifade eden Cavit Dursun, "Haksız rekabetle vatandaşı kandırmaya çalışan kişilerle mücadelemizi en etkin şekilde sürdüreceğiz. Kendilerde olmayan vasıflarla, kamuoyunu yanıltanlara karşı kanun ve hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz" diye konuştu. Baro Başkanı Cavit Dursun'un konuşmalarının ardından yönetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.

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