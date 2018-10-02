Baro Başkanı Demirbilek: Aday değilim

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, Niğde Barosu Başkanlık seçiminde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

3 dönemdir Baro Başkanlığı yapan Demirbilek, Niğde’de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tekrar aday olmayacağını açıklayan Demirbilek, "Baro daha görünür ve bilinir olma anlamında önemli etkinliklere imza attı. Kadın haklarından çocuk haklarına insan haklı temelli adli yargılanma hakkına yönelik çalışmalarımız oldu. Uyuşturuyla bağımlılık noktasında çalışmalarımız oldu. Kendi mesleki alanlarımızda çalışmalarımız oldu. 6 Ekim'de bir seçimimiz var. Seçimde aday değilim"dedi.

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