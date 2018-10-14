Baro Başkanı Cavit Dursun güven tazeledi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Barosu seçimleri tamamlandı. 1096 oyun kullanıldığı seçimde mevcut Başkan Cavit Dursun yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kayseri Barosunda seçim heyecanı sonra erdi. Cumartesi günü faaliyet, denetim ve mali raporlarının okunduğu seçimlerde bugünde de baro avukatları oy kullandı. Saat 17.00'ye kadar devam oy kullanma işlemi sonrası seçime tek liste ile katılan mevcut Başkan Cavit Dursun yeniden başkan seçildi. Seçim sonrası Kayseri Barosunun yeni yönetim kurulu Cavit Dursun, Yavuz Ersolak, Oğuz Erinç, Ertan Alev, Mehmet Soytürk, Zahide Deniz, Nilay Karahan, Doğanay İğde, Burcu Binici, Niyazi Ünalmış, H.İbrahim Karaman isimlerinden oluştu.

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