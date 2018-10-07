Baro başkan adayı Tanış'tan tanıtım kokteyli

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu'nun 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olağan genel kurulunda başkanlık görevine aday olan Makbule Tanış, listesinde yer alan yönetim kurulu adayları ile birlikte tanıtım kokteyli düzenledi.

Crowne Plaza Otel'de düzenlenen tanıtım kokteyline Antalya eski emniyet müdürü Feyzullah Arslan, çoğunluğu genç olan, halen görev yapan ve emekli olmuş avukatlar katıldı. Makbule Tanış, genel kurulda seçilmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu adayları avukatlar Nazan Acar Ergin, Koray Şimşek, Ebru Çebi, Görken Kadıgil, Çiğdem Baysal, Mustafa Perçin, Pınar Toğaç Bulut, Ömer Efe'yi tanıttı. 1991 yılından beri avukatlık yapan Makbule Tanış, "Sosyal sorumluluk projesi olarak avukatlık hizmetini vatandaşların ayağına götüreceğiz. Belediyelerde 'Adli Yardım Masası' oluşturacağız" diyerek, şöyle devam etti;

"İlk hedefimiz meslek sorunlarımızı çözüme kavuşturmak, mesleki itibarımızı artırmak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza en yüksek kalitede hizmet sunmaktır. En güçlü taahhüdümüz ise çağın global hızına uygun olarak kaliteden ödün vermeden kalıcı çözümler üretmek, meslek onurumuzu ve haklarımızı koruyup geliştirmektir. Avukatların kendilerine güvenen, donanımlı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, öğrenme ve gelişmeye açık, yeteneklerini adalete ve adaletin gerçekleşmesine yardımda kullanabilecekleri gelişimlerine katkı yapabilecek gibi faaliyetlerimizi artıracağız. Dünya standartlarında hizmet sunan bir Antalya Barosu markası yaratacağız."

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Günseli Orhon da 'Beden Dili ve Etkili İletişim' üzerine kısa bir seminer verdi. Prof. Dr. Orhon, beden dilinin tüm mesleklerde önemine değindi, iletişimin sadece konuşarak değil göz temasıyla da yapılabildiğini anlattı.

Konuşmaların ve seminerin ardından müzik dinletili kokteyle geçildi. Avukat Makbule Tanış meslektaşlarıyla dans ve sohbet etti. Tanış, Antalya Barosu Başkanlığı'na seçilmesi halinde özellikle genç avukatlarla daha yakından ilgilenip sorunlarını çözeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI