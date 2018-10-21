Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Oylat Yolu Hilmiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 68 yaşındaki Arif Subay yönetimindeki 16 Z 4095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Arif Subay, eşi Ruziye Subay (64), oğlu Gökhan Subay (35) ile gelini Emel Subay (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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