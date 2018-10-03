Bariyerlere çarpan araçta hayatını kaybetti

Ramazan SARICI/ÇERKEŞ, (ÇANKIRI), () ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İshak Tellioğlu idaresindeki 55 BCB 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü İshak Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kadir Burak Dere ise yaralandı. Yaralı Dere, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.