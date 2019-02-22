Barış Manço şarkılarıyla anıldı

DENİZLİ'de, merhum sanatçı Barış Manço, ölümünün 20'nci yıldönümü kapsamında şarkılarıyla anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Barış Manço'nun ölümünün 20'nci yıldönümü nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu, gecede Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi. Geceye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için salon girişindeki alana da led ekran kuruldu. Başkan Zolan ve geceye katılanlar, Manço'nun eserlerine hep birlikte eşlik etti.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"

Başkan Zolan, Barış Manço'yu saygıyla andıklarını belirterek, "Barış Manço gerçek bir sanatçıydı. Değerlerimizi yoğurarak kendine özgü söylemleriyle, duruşuyla milletimizin gönlünde taht kurdu. İnşallah bu şarkıları, eserleri ilelebet söylenecek. Barış Manço ve şarkıları unutulmayacak. Hep beraber, güzel ülkemizde birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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