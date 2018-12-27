MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Türk Sanat Müziği Korosu ve Kurtalan Ekspres, merhum sanatçı Barış Manço anısına konser verdi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Barış Manço'nun eşi Lale Manço geceye onur konuğu olarak katıldı. Manço, her sene eşinin sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Barış Manço'ya yüreklerini açan tüm sevenlerine teşekkür ediyorum" dedi. Gecede, Barış Manço'nun 1972 yılında kurucuları arasında yer aldığı rock müzik grubu Kurtalan Ekspres ile Türk Sanat Müziği Korosu birlikte sahne alarak Barış Manço'nun eserlerini seslendirdi. Kurtalan Ekspres bas gitaristi Ahmet Güvenç, bestesini yaptığı "Gülpembe" şarkısının her insanda bir anısının bulunduğunu söyledi.

Konser sonunda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Lale Manço, Kurtalan Ekspres ve koro üyelerine plaket takdim etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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