Barbaros Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları başladı

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından, Barbaros Mahallesinde üst yapı çalışmalarına başlandı.

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Barbaros Mahallesi’ndeki Belediye Kreşi yanında yer alan Begonya Sokak’ta üstyapı çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bordür ve kaldırım yapımının yanı sıra yol taşı döşemesi gerçekleştirecek. Yine aynı bölgede yer alan Portakal ve Sedir Sokak’ta da üstyapı çalışması geçekleştirecek.

Belediye yetkilileri, çalışmaların ilerleme durumlarına göre, yolun trafiğe kapanması ya da tek şerit üzerinden gidiş-geliş yönlendirmesi yapılmasına ihtiyaç duyulacağını belirterek, vatandaşları trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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