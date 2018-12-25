Banka teminatı yerine kefalet sigortası

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da Quick Sigorta üst yöneticileri tarafından sigorta acentelerine 'kefalet sigortası' bilgilendirmesi yapıldı. Bilgilendirmede banka teminat mektubu yerine kullanılabilecek Quick Kefalet Sigortası anlatıldı.

Akra Barut Hotel'deki toplantıya Maher Holding üst yöneticisi Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay, Acente Direktörü Halil Alaeddinoğlu, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer ve sigorta acenteleri katıldı.

Toplantıda konuşan Levent Uluçeçen, kefalet sigortası başta olmak üzere şirketin yeni sigorta ve ürünleri hakkında bilgilendirme yaptı. Uluçeçen, yeni ekonomi programında orta vadeli planda da istendiği şekilde banka dışı finans kesiminin gelişmesi için kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa piyasaya sunduklarını söyledi. Sigortacılığın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Uluçeçen, bünyelerinde 1700 acente olduğunu, 4 bin acentenin bayilik için talepte bulunduğunu belirtti.

HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Dijital bir anlayış kapsamında çalıştıklarını, inovasyonda sigorta şirketi olarak Avrupa'da birinci olduklarını söyleyen Uluçeçen, dünya birincisi olmak istediklerini açıkladı. Uluçeçen, “Enerji, eğitim, inşaat, teknoloji alanında, yeni ürün ve yatırımlarla büyüyeceğiz. Kredi skorlama şirketinin yatırımlarını tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak kamu ve özel ihalelere girecek ya da sözleşmeden doğan borcunu kefillendirecek şirketlere banka teminat mektubu yerine geçecek kefalet sigortası hizmetini anlatan Levent Uluçeçen, kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa kendilerinin sunduklarını söyledi.

Sigortacılık, sektör, kariyer ve iletişim başlıkları altında konferans verdiklerini ve sigortacılık yazılımının öğrencilere poliçe kesilerek atölye çalışmalarıyla uygulamalı gösterildiğni anlatan Uluçeçen, toplantı sonrasında Akdeniz Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projelerinin 12'ncisini gerçekleştireceklerini söyledi.

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