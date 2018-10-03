Bando eşliğinde yürüdüler

BOLU'da Dünya Yürüyüş Günü'ne katılanlar bando eşliğinde yürüdü.

Bolu’da, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dünya Yürüyüş Günü için Demokrasi Meydanı'nda buluşan yüzlerce kişi, belediye bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyerek, etkinliği Kent Meydanı’nda sonlandırdı.