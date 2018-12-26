Bandırma’lı vatandaşlar açılan kurslara yoğun ilgi gösterdi

BANDIRMA Belediyesi, 2016 yılında hizmete açtığı ‘Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi’nde binlerce vatandaşı spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. 3 yılda toplam 10 bin kişinin bu etkinliklerden faydalandığını Belirten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ‘’Hayata geçirdiğimiz etkinliklerden 10 bin vatandaşımız faydalandı” dedi.

Her sene farklı dallarda spor ve sanat kursları düznleyen Bandırma Belediyesi hakın taktirini topluyor. Bu kapsamda 2016 yılında açılışı gerçekleştirilen ‘Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi’nde hayata geçirilen kurslara toplamda 10 bin vatandaş katılım gösterdi. Kentin büyük eksikliklerinden biri olan Spor ve Kültür merkezi ihtiyacını Belediye imkanları ile gidermeye çalıştıklarını belirten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza; “Çağdaşlığın kenti Bandırma’mızda sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Eski belediye binamızı değerlendirmek ve işlevsel bir hale getirmek için binamızı restore ettik. Restorasyon çalışmalarının ardından bir katı Sivil Toplum Kuruluşlarına ve diğer katı da kurslara ev sahipliği yapan aktif bir yapıya dönüştü. Ayrıca Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezimizi de Bandırma’mızın çocuklarına, gençlerine ve kadınlarına hizmet verecek şekilde yapılandırdık. Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezimizin 21 Aralık 2016 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Toplamda hayata geçirdiğimiz etkinliklerden 10 bin vatandaşımız faydalandı” ifadelerini kullandı.

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