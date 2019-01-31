Bandırmalı çiftçi umudunu kar yağışına bağladı

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir), () - BANDIRMA Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, önümüzdeki hasat sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, “Kar yağışı olmazsa, bizleri zor bir sezon bekliyor” dedi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, aşırı yağışlardan dolayı ekim alanlarını olumsuz etkilendiğini belirtti. Buna karşın hiç kar yağışı olmadığını ifade eden Dönmez, hasat sezonunda fare zararlısına bağlı sıkıntılar yaşanabileceğinin altını çizdi. Dönmez yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bölgemiz bu kış aşırı miktarda yağış aldı. Buğday ekim alanlarında, özellikle buğdayını erken ekemeyen çiftçilerimiz sıkıntılar yaşadı. Bazı ekim alanlarında da bizim tohum bozulması dediğimiz sorunlar var. Bunların önümüzdeki hasat sezonunu olumsuz olarak etkileyeceğini düşünüyoruz. Yağışların aşırı olmasından dolayı bölgemizde rahat bir buğday ve hububat ekim sezonu yaşanmadı. Ekilen alanların bozulması gibi durumlar da bölgemizde mevcut. Bölgemizde bir de fare zararlısı problemimiz var. Bu problem geçen yıl çok ciddi ürün kayıplarına sebep oldu. Bu yıl bölgemiz az miktarda kar yağışı aldığı için fare zararlısına bağlı daha da fazla ürün kaybı olacağı kanısındayım. Bölgemizde kar yağması çeşitli bitki hastalıklarının da önlenmesi açısından önemli. Şubat ve Mart aylarında kar yağışları olmasını temenni ediyoruz. Kar yağışı olmazsa, bizleri zor bir sezon bekliyor.”

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