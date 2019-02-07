Bandırma’da madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı

Astrolog Medyum Ve Yaşam Koçu Ferdi Bozduman, Madde Bağımlılığı İle İlgili değerlendirmede bulundu. Bağımlılığın asıl nedeninin iletişimsizlik olduğunu belirten Bozduman, “En Büyük Etken İletişimsizlik ve Sevgisizliktir” dedi.

Astrolog Medyum ve Yaşam Koçu Ferdi Bozduman, madde bağımlılığına değinerek bu konuda her ailenin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Madde bağımlılığına karşı verilen savaşın sadece devlet güçleri ile çözülemeyeceğinin altını çizen Bozduman, esas toplum olarak üzerimize çok rol düştüğünü vurguladı.

Toplumumuzdaki uyuşturucu kullanımda en büyük etmen sevgisizlik ve iletişimsizliktir. Çocuklarımızın kiminle arkadaş olduğuna, kimlerle görüştüğüne son derece dikkat ve özen göstermemiz gerekiyor. Bunun yanında iki tür aile grubu vardır. Bunlardan bir tanesi hiçbir şekilde çocuğuna maddi imkân sağlayamayan ailelerdir. Gençlerimiz bunun sonucunda ihtiyaçlarını karşılamak uğruna bazı insanlarla tanışıp zarar görüyorlar. Bunları kaldırabilmek için madde kullanmaya başlıyorlar.

İkinci grup ise çocuğuyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen, çocuğunun cebine sınırsız para ve kredi kartları koyan ama çocuğunun nerede ve kiminle olduğunu takip etmeyen aile kavramından ortaya çıkıyor. Gençler de bu durumda maddeye yönelebiliyor.

Uyuşturucu vücuttan kolayca atılamayan, kişileri, maddiyatı ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen, aileleri dağıtan bir etmendir. Bu konuyla savaşmak için herkesin sorumlu olmasına, tüm toplumun duyarlı olmasına ve bilinçli öğretmenlerimize ihtiyaç var. Ortaokul seviyelerine kadar düşen bir maddenin bu kadar kolay ulaşılabilir olması içler acısı bir durumdur. Polisimiz gerekli olan tüm tedbirleri alarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama bu iş sadece polisle, jandarmayla, devlet güçleriyle olabilecek işler değildir.

Bizler vatandaş olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirmeli, gençlerimize sevgi bilincini vermeli ve mahallelerimizin sevgi dolu bir yer olması için çaba göstermeliyiz. Her şeyin başı sevgi ama sevgiyi de içten ve doğru yaşamak gerekir. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Allah sevgisini olan insan zaten bir başkasını da zehirleyemez.

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