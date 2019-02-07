Bandırma Esnaf Odası Başkanı esnafın durumunu değerlendirdi

BANDIRMA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Niyazi Güler, piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle kendilerine bağlı esnafın kıredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Niyazi Güler, açıklamasında şu sözlere yer verdi. “piyasa çok durgun. Kooperatifimizde hiçbir sıkıntı yok. Bankaların işini biz yüklendik gibi bir olay var. Ama piyasalardaki kötü durum hala devam etmektedir. Yeni gelen paramızla beraber 50 milyon 600 bin lira paramız oldu. Bunu esnafımıza sunmaya hazırız, veriyoruz. Hak edene hak ettiği parayı vermeye çalışıyoruz. Ama hak eden kişilere yeterli miktarda paramız var deyip de tamamını verme şansına sahip değiliz. Bandırmamızda iyi kötü 1500 ün üzerinde üyemiz var. Bu paraları üyelerimize döndürmeye çalışıyoruz. Ama Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden parayı alabilmek için devletin uyguladığı mekanizmalara uymamız gerekiyor. Bankalar nasıl temiz bir sayfa açalım, temiz insanlara verelim diyorsa aynı kategori esnaf kefalette de uygulanıyor. Çekin, senedin dönmediyse kırmızı çizgin yok ise parayı alabiliyorsun ama istediğin rakam olmuyor. Ama insanların sicilini temizlemesi için devletimizin esnafımıza sicil affı getirmesi gerekiyor. Devletin hangi bankasına giderseniz gidin yargılamasını, sorgulamasını yapar. Kooperatiflerin de hangisine giderseniz gidin sorgulamasını devlet yapıyor, biz değil. Merkez Bankası sistemi dolayısıyla bankalar çekin, senedin vuruksa, ödeme nizamsızlığın varsa, riskin fazla ise bankalar nasıl kredi vermiyorsa bize de devlet aynı uygulamayı getiriyor.

Biz Halk Bankası aracılığı ile kredi veriyoruz, kendi cebimizden vermiyoruz.

Bizde denetim, yönetim kurulunun görüşlerinden geçer, banka uygun görürse kredi verilmesi gerçekleşiyor. Bizden ipotekle kredi alan kişinin yüzde yüz iki misli katında devlet ipotek ister. Biz esnafımızı bekliyoruz. Duyarlı, kanaatkar, herkesin işini görmeye hazırız. Bizim bir sayfamız var, orada bölge müdürüne, Halk Bankası müdürlüğüne sorarak kredinin verilip verilmeyeceğine onlar karar veriyorlar. Buradan para alabilmek için Esnaf Kefaletten bir oda kaydın olması gerekiyor, Esnaf Sanatkarlar Odasına kaydın olması gerekiyor, vergi mükellefi olması, ikametgahının burada olması gerekiyor. Bu düzeni devlet kurdu, bizde dışına çıkamıyoruz. Bugüne kadar hiçbir esnafımızı geri çevirmedik. Arada bazı zorluklar çıkıyor. Meslek olarak örnek vermek istemiyorum. İş yeri kredileri açıldı. Uygun bir şekilde iş yeri edindirme kredileri verildi ama devletin Kobisine de Kosgebine de karışmıyoruz, onları devlet kendisi uyguluyor. Ticaret Odası erbapları bizden para kullanamaz. Kanun maddesine göre Ticaret Odası erbabı her kim olursa olsun bizden kredi kullanamıyor”

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