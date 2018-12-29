Bandırma Dutliman Mahallesi'nin yolları yapılıyor

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,()-BALIKESİR'in Bandırma Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BASKİ) kazdığı Dutliman Mahallesi'nin yollarına mıcır çekerek kullanılır hale getirdi. Dutliman Mahallesi'nin tüm sokaklarını diğer mahalleler gibi tertemiz yapacaklarını belirten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Dutliman Mahalle Muhtarı bizi arayarak mahalle içindeki yolların BASKİ kazısından sonra kullanılmaz hale geldiğini bildirdi ve bizden yardım etmemizi istedi. Arkadaşlarımız yolları incelemek için gittiklerinde altyapı çalışmasından sonra yolların içler acısı olduğunu gördü. Yollar kısa zamanda kullanılır duruma getirildi” dedi.

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