Bandırma'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi .

Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran yağış Ordu Caddesi’nde uzun araç trafiğine neden oldu. Yağışın etkisiyle rögar kapakları yerinden çıkınca caddeyi kanalizasyon suları kapladı. Bazı dükkan sahipleri su baskınını önlemek için dükkan önlerine barikat kurdu. Yağmurun gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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