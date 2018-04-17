Bandırma'da üniversiteye 155 milyon liralık yatırım

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), () - BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 155 milyon liralık yatırım yapılacağını belirterek "Bu küçük bir bütçe değil. Bir aksilik olmazsa inşaatlarımız devam edecek" diye konuştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, düzenlediği basın toplantısında üniversiteye yapılan yatırımlar konusunda bilgi verdi. Üniversitenin ekim ayına kadar 5 sempozyum düzenleyeceği bilgisini veren Prof.Dr. Özdemir, farklı ülkelerde yapılan ve yapılacak olan 14 sempozyuma da paydaş olarak katılacaklarını anlattı. Özdemir “3’ncü yılımızdayız. Bu yıl 3. mezunlarımızı da vermiş olacağız. Akademik başarı sıralamasında bu sene bizi sevindiren bir şey oldu. Devlet üniversiteleri arasında akademik çalışmalar açısından 25. sıraya yükseldik. Hocalarımız gerçekten çalışıyor. Sempozyumlara katılıp makalelerini yazıyorlar. Bizde elimizden gelen desteği vermeye çalıştık” dedi.

Üniversitede devam eden inşaat çalışmalarına da değinen Özdemir “Yarışma sonucunda projelerimiz çizildi geçen yıl aralıkta ihaleye çıktık ve ihaleleri neticelendirdik. Şimdi firmalar kazılarına başladılar. İnşaat çalışmalarımız başlamış oldu. 15-20 yıl boyunca durmayacak. Her sene yeni ilavelerle 8-10 yıl içinde kampusumuz tamamlanmış olacak. Şuan kapalı alanımız 40 bin metrekare, 1,5 yıl içinde 108 bin metrekareye çıkacak. 70 bin metre kare ilave olacak 26 bin metrekare merkezi derslik, 11 bin metrekaresi öğrenci yaşam merkezi. Kapalı spor salonu çalışmamız bitti, fakat kapalı spor salonu konusunda talep geldi. Bu salonu şehrin insanlarının da kullanması için revize ediyoruz. 3 bin 500 kişilik olacak. Bin 800 metrekare olarak planlanan üst katta kütüphane çalışmamız var. Yukarı yapmasaydık Denizcilik Fakültesi kapatmış olacaktı. Üst katın toplam kapalı alanı 6 bin 500 metrekare. Yukarıdaki kat bizim için çok büyük bir kazanç oldu. Toplam işlerin maliyeti 155 milyonu buluyor. Erdek’te ve Edincik’te aldığımız yerlerde de masraflarımız olacak topladığımızda 155 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu küçük bir bütçe değil. Bir aksilik olmazsa inşaatlarımız devam edecek" diye konuştu.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ OLACAK

3 bina yapıldığında çekirdeğin oluşacağını dile getiren Rektör Prof.Dr. Özdemir, "Yaşam Merkezi'nde öğrencinin zaman geçireceği mekânlar olacak. Kafeteryalar olacak. Öğrenci çarşısı gibi bir alan olacak. Birazda öğrenciyi üniversite de tutmak istiyoruz. Bowling salonu olacak. Bir kaç sportif etkinliğin yapılacağı alanlar olacak. Sinema salonu olacak.30 civarı kulüp odası orada olacak. Termal sağlık merkezi düşüncemiz vardı bu konuda bu yıl somut adım atacağız. Fiyzo terapi merkezinin de önümüzdeki yıl temelini atarız diye düşünüyorum. Bu alanda 7-8 hocamız oldu bitene kadar 20-25 hocamız olur. Biz bu yatırımı Gönen’de düşünüyoruz. Yıldız Otel’e çok yakın. Kepekler’de de bir alan var. Bu konuda karar vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

“ERDEK’E YAKLAŞMAK İSTİYORUZ”

Merinos’tan talep etkileri yeri alacaklarına inandığını aktaran Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir “Birçok üniversitenin alanı 4 bin dönüm. Erdek’te yer arayışımız devam ediyor. Erdekliler merkeze yaklaşmamızı istiyor. MYO binası kötü durumda. bin 500 kişilik bir okul yapmamız lazım. Mevcut yerimizden ben memnunum hemen orada başlatmak istiyoruz. Arkeoloji bölümü için önümüzdeki günlerde hoca alımı için ilana çıkacağız. Küçük bir bütçe ayırıp orayı düzenlemek istiyoruz. Çevre düzenlemesi yapıp, önümüzdeki yıl uygunsa konuyu istişare ederek böyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha fazla ilgi olsun. Bölümü kuracak hoca ile istişare edeceğiz” şeklinde konuştu.

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