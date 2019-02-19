Bandırma'da Kültür Merkezi yine unutuldu

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki Kültür Merkezi inşaatı, yaklaşık 15 yıldır tamamlanmayı bekliyor.

Bandırma'da Paşakent Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlanamadı. Yaklaşık 15 yıl önce temeli atılmasının ardından Kültür Merkezi, siyasiler tarafından verilen sözlere karşın bir kez daha unutuldu. Geçtiğimiz yıl çalışmaların yeni temel atılarak başlatılacağı söylenmiş ve ardından inşaatın temeli kaldırılmıştı. Temelinin kaldırılmasının ardından inşaat görüntüsünü de yitiren Kültür Merkezi'ne o zamandan bu yana ise tek bir çivi dahi çakılmadı.

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