Bandırma'da CHP'den ilk aday adayı belli oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde CHP’den ilk Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan isim Belediye Meclis Üyesi Av. Tolga Tosun oldu.

CHP İlçe Örgütünde üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiği belediye başkan aday adaylığı açıklayan 38 yaşındaki Av. Tolga Tosun, Bandırma’nın trafik, yeşil alan ve konut gibi birçok alanda eksiklerini tespit ettiğini ve 2 dönemdir CHP meclis üyeliği deneyimiyle gençliğini harmanlayarak sorunlara çözüm üreteceğini belirtti. Birçok sivil toplum örgütü ve spor kulübünde aktif olarak görevler aldığını aktaran Tosun, “Bandırma’nın sorunları çok iyi biliyorum. Öğrenciler yurt, gençler iş istiyor. Ciddi alt yapı ve konut sorunu var. Şehir adeta sıkışmış nefes almak istiyor. Otopark sorunu hat safhada ve trafik ilerlemiyor. Çarşıda esnafın işleri durma noktasına kadar gelmiş. Ayrıca sosyal donatılardan yoksun, spor alanları yetersiz bir kentiz. ihtiyacımız, halkın örgütlü olarak karar verme mekanizmalarında yer alabildiği, katılım ve denetime açık örgütlenme biçimine sahip, halka sunulacak hizmetlerin, halkın onayından geçtiği, açıklık ve şeffaflığı ilke edinmiş bir yerel yönetim" dedi.

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