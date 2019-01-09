Bandırma Belediye Başkanı gazeteciler gününü kutladı

BALIKESİR/() - BANDIRMA Belediye Başkanı Dursun Mirza, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle tebrik mesajı yayınladı. Türkiye’de gazetecilik mesleğini yürütmenin çok zor olduğunu ifade eden Başkan Mirza, ‘’Maalesef ülkemizde, özellikle özgür ve bağımsız gazeteciliğin önü baskı ve tehditlerle kesilmek istenmektedir. Halkın doğru haber alması engellenerek gerçekler gizlenmektedir’’ dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkiye’de gazetecilik mesleğinin yürütülmesinde çok büyük sıkıntılar ve sansürlemelerle karşılaşıldığını belirten Başkan Mirza, ‘’ülkenin özgürlük ve demokrasi anlayışını o ülkedeki basının ne derece bağımsız ve tarafsız olduğuna bakarak anlarsınız. Maalesef ülkemizde, özellikle özgür ve bağımsız gazeteciliğin önü baskı ve tehditlerle kesilmek istenmektedir. Halkın doğru haber alması engellenerek gerçekler gizlenmektedir. Çalışan gazetecilerin iş ve yaşama koşulları giderek güçleşmektedir. Tarafsız gazeteciler çeşitli hukuksuzluklarla tutuklanmakta, işten çıkarılmakta ve böylece topluma korku ve endişe aşılanmaktadır. En yetkili ağızlardan yapılan açıklamalarla gazeteciler hedef gösterilmektedir. Bunca olumsuzluklara rağmen, halk adına tarafsız ve özgür gazetecilik yapmaya çalışan basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Karanlıktan korkmak yerine bir mum yakan, ülkemiz insanlarına sadece gerçeği duyurmaya çalışan gazeteciler; toplumun aydınlanmasında, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde çok önemli rol almaktadırlar. Bu nedenle bütün basın emekçilerimizin özgür ve bağımsız şekilde, en iyi şartlarda çalışabilmelerini diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum’’ şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI