Balâ’ya AB standartlarında tohum eleme tesisi

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), () – ANKARA’nın Balâ ilçesinde, yüzde 100 tohumluk standartlarına uygun ürün elemesi yapan tesis çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Balâ Belediyesinin ortak projesi olarak AB standartlarındaki tohum eleme tesisi çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü. Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan ve belediye meclisi üyeleri tesisi ziyaret etti. Başkan Kaplan, 350 metre kare alana sahip tesisin günlük ortalama 150 ton eleme kapasitesi olduğunu söyledi.

Başkan Kaplan, tesis sayesinde elenen tohumun yabancı tohumlardan temizlenerek ekiminin gerçekleşmesiyle ürün kalitesine ciddi katkı sağladığını belirterek şunları ifade etti:

“Balâ, Polatlı7dan sonra en fazla ekilebilir arazi yapısına sahip olması nedeniyle yüksek verimlilik elde edebilmek için AB standartlarında bir tohum eleme selektörüne sahip olması çok çok önemlidir. Sertifikalı tohum ekiminin yapılması çok büyük önem arz etmektedir, modern tarımla birlikte sulu tarıma geçilmesi açısından yabancı ot tohumlarından temizlenerek ekimin gerçekleşmesi verimde üst düzeyde gelir etkisi sağlamaktadır. İlçemiz 1 milyon dönümlük ekilebilir bir tarım arazisine sahip olması ile birlikte sertifikalı tohumluk üretiminin ne denli önemli olduğu biliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta bir hedef koyduk Ankara’da üretimde lider olmak için belediye olarak da çiftçilerimize gereken desteği sağlayamaya devam edeceğiz. 2017 yılında ilçemizde ekili alan olarak Polatlı’dan az olmasına rağmen, Balâ TMO Ajans Müdürlüğü 16 bin ton buğday alım rekoltesi ile Polatlı ilçemizi geride bıraktık. Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine desteğimizi belediyemiz imkanları düzeyinde sürdürmeye devam edeceğiz. Tohum eleme tesisimiz ile çiftçimize önemli katkı sağladığımıza inanıyorum. Tohum eleme selektörü ile tohumluklardan yabancı tohum ve maddeleri temizleyerek, yabancı tohumları sınıflandırmanın yanında, tohumlukların ilaçlaması ve 50 kilogram olarak torbalama işlemi ve yükleme dahil, bir ton için 30 TL almaktayız. Yapılan masrafların altında bir rakam olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen desteğimiz ‘Milli Ekonomiye’ destek amaçlı olarak devam edecek.”

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